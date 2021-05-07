Фото: пресс-служба геопарка В Салаватском районе после реконструкции открылся храм 19 века Фото: пресс-служба геопарка

Шестого мая в селе в селе Еланыш Салаватского района Башкирии после реконструкции открылся единственный на северо-востоке республики православный храм во имя святого великомученика Георгия Победоносца. К открытию прошла торжественная служба.

Как рассказали в пресс-службе геопарка «Янган-Тау», работы шли на пожертвования местных жителей и спонсоров, пожелавших остаться неизвестными. Жители села и неравнодушные активисты так приняли участие в ремонтных работах. В храме установили специально заказанные у мастеров Трехгорного купола, обновили кровлю и фасад.

Храм во имя святого великомученика Георгия Победоносца основан более ста лет назад, тут хранится несколько старинных ценных икон. Это единственный православный храм Салаватского района. В советские времена церковь служила вначале зернохранилищем, позднее — сельским клубом.