﻿Депутаты Госсобрания Башкирии рассмотрят вопросы о состоянии воздуха в Стерлитамаке. Они вошли в план мероприятий по реализации послания президента России. Как сообщили в пресс-службе Госсобрания РБ, планируется внести изменения в закон «Об организации регионального государственного контроля (надзора) в Республике Башкортостан», отдельные законодательные актив в сфере местного самоуправления.

Председатель парламента также рассказал, что Госсобрание намерено рассмотреть вопрос о состоянии и охране атмосферного воздуха в Стерлитамакской агломерации.

«Одним из актуальных вопросов, затронутых в Послании, стало подключение к газовым сетям, — отметил Константин Толкачев. – Депутаты на приемах граждан часто получают такие просьбы. Госсобрание будет держать вопрос на контроле, рассмотрение информации о строительстве уличных газовых распределительных сетей в новых населенных пунктах Республики Башкортостан также включено в план».

Ранее министр природопользования и экологии Башкирии Урал Искандаров рассказал , что города с наиболее загрязненной атмосферой – это промышленные города Уфа, Стерлитамак и Салават. На экологию Стерлитамака негативно влияет деятельность Башкирской содовой компании, предприятий группы «ТАУ», в Салавате – «Газпром нефтехим Салават». Жалобы населения, фиксация превышений ПДК по веществам, характерным для вышеперечисленных предприятий, в ночное время или выходные дни говорят о недобросовестности предприятий в части соблюдения ими нормативов выбросов, подчеркнул тогда он. ﻿

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Светлана Радионова в ходе рабочей поездки позже отметила, что ﻿Башкортостан может войти в федеральный проект «Чистый воздух», заявка может быть рассмотрена не ранее 2023 года. В рамках этого проекта предприятия обязаны установить открытый онлайн-мониторинг выбросов. Программа «Чистый воздух» призвана создать правовые механизмы, которые обяжут загрязнителей снизить выбросы в атмосферу. В регионах появятся новые посты наблюдений и будут модернизированы старые станции.

Представители экологических организаций на совещании с Родионовой тогда указали на необходимость повышения роли общественных инспекторов и сообщили о сложностях с получением данных лабораторий по выбросам в атмосферу загрязняющих веществ. Общественники передали руководителю Росприроднадзора просьбу о включении крупных городов Башкортостана в федеральный проект «Чистый воздух», которую подписали 18 тысяч жителей республики.

План ﻿мероприятий по реализации послания президента России включает в себя около 20 пунктов, в него включены разработка новых законопроектов, проведение круглых столов, выездные заседания комитетов, совместная работа с органами исполнительной власти по реализации законодательства в сфере развития здравоохранения, образования, туризма, транспортной инфраструктуры, защиты экологии, поддержки многодетных семей, ﻿вопросы организации горячего питания в районах республики.

«Ежегодное Послание президента России – стратегический документ, определяющий основные направления развития страны на ближайшую перспективу с учетом социальных, политических и экономических реалий и на международной арене, – прокомментировал Председатель Государственного Собрания Константин Толкачев. – Чтобы документ наполнился реальным содержанием, необходимо провести большую работу по его нормативному обеспечению. Парламенту республики предстоит принять ряд законов, провести контрольные мероприятия по их исполнению».