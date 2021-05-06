﻿Заморозки в воздухе и на поверхности почвы в Башкирии прогнозируются 7 мая. Согласно официальному сообщению МЧС республики, ночью ожидаются заморозки в воздухе и на почве до -3°. Тем не менее, спасатели по-прежнему сообщают о чрезвычайном классе пожароопасности по юго-востоку региона.«﻿Без осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью +2,+7, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0,-3, днем +18,+23», — уточнили синоптики Башгидрометцентра.

В Башкирии ожидаются заморозки и сохраняется чрезвычайный класс пожароопасности Фото: МЧС по РБ

Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмитеили

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях