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В Башкирии ожидаются заморозки и сохраняется чрезвычайный класс пожароопасности

ОБЩЕСТВО
Фото: МЧС по РБ

В Башкирии ожидаются заморозки и сохраняется чрезвычайный класс пожароопасности Фото: МЧС по РБ

﻿Заморозки в воздухе и на поверхности почвы в Башкирии прогнозируются 7 мая. Согласно официальному сообщению МЧС республики, ночью ожидаются заморозки в воздухе и на почве до -3°. Тем не менее, спасатели по-прежнему сообщают о чрезвычайном классе пожароопасности по юго-востоку региона.«﻿Без осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью +2,+7, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0,-3, днем +18,+23», — уточнили синоптики Башгидрометцентра.

 

ИА «Башинформ»

Теги: МЧС
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