В Башкирии ожидаются заморозки и сохраняется чрезвычайный класс пожароопасности
В Башкирии ожидаются заморозки и сохраняется чрезвычайный класс пожароопасности Фото: МЧС по РБ
Заморозки в воздухе и на поверхности почвы в Башкирии прогнозируются 7 мая. Согласно официальному сообщению МЧС республики, ночью ожидаются заморозки в воздухе и на почве до -3°. Тем не менее, спасатели по-прежнему сообщают о чрезвычайном классе пожароопасности по юго-востоку региона.«Без осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью +2,+7, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0,-3, днем +18,+23», — уточнили синоптики Башгидрометцентра.