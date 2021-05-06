Фото: ИА «Башинформ» В Уфе пройдет юбилейный «День 1000 велосипедистов» Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе назвали дату Дня тысячи велосипедистов. ﻿Юбилейный, десятый по счёту заезд состоится 23 мая. Об этом организаторы сообщили в соцсетях сообщества.

Старт запланирован на 9:00 часов с площади Горсовета. Участники проедут по главным улицам столицы республики и финишируют в парке «Ватан».

﻿Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте «Велоуфа» и получить порядковый номер. Большая часть номеров выдаётся бесплатно, а за «красивые» придётся заплатить.

Организаторы отметили, что собранные средства пойдут на благотворительность.

Ранее «Башнформ» сообщал, что велофестиваль в 2020 году отменили из-за пандемии коронавируса.