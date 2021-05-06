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В России зарегистрировали однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт»

ОБЩЕСТВО
Фото: РИА Новости / Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи

В России зарегистрировали однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» Фото: РИА Новости / Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи

﻿В России зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт». Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.

﻿«Спутник Лайт» является первым компонентом (рекомбинантный аденовирус человека 26 серотипа (rАd26)) вакцины «Спутник V».

«﻿Эффективность однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» составила 79,4% на основании анализа данных с 28 дня после получения иммунизации гражданами РФ в рамках программы массовой вакцинации в период 5 декабря 2020 года – 15 апреля 2021 года. Показатель эффективности на уровне около 80% превышает показатели эффективности многих вакцин, требующих двух уколов», — говорится в сообщении РФПИ.

В Центре имени Гамалеи также заверили, что «Спутник Лайт» эффективен против всех штаммов коронавируса, а антиген-специфические антитела (IgG) вырабатываются уже на 28-й день.

Отмечается, иммунизация вакциной «Спутник Лайт» лиц, у которых есть предсуществующий иммунитет к SARS-CoV-2, позволяет более чем в 40 раз увеличить уровень антиген-специфических IgG антител у 100% вакцинированных уже на 10-й день.

«Серьезных нежелательных явлений после иммунизации препаратом «Спутник Лайт» не зарегистрировано», — заверили в РФПИ.

Сейчас основным препаратом для вакцинации населения остается двухкомпонентный препарат «Спутник V».

 

ИА «Башинформ»

Теги: вакцина, коронавирус
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