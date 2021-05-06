Фото: соцсети В Башкирии назначен глава Ишимбайского района Фото: соцсети

На десятом заседании Совета Ишимбайского района республики пятого созыва депутаты рассмотрели назначение главы администрации Ишимбайского района по контракту. Единогласно главой администрации муниципального района избран Азамат Абрахманов.

Азамат Абдрахманов возглавил район в феврале 2019 года. Ранее он трудился в должности ﻿заместителя руководителя секретариата Госсобрания Башкирии по правовым вопросам (с 2011 по 2019 год). Кандидат юридических наук.﻿

До 2019 года пост главы Ишимбайского района занимал Марат Гайсин.

Азамат Фаритович Абдрахманов родился 26 июня 1979 года в деревне Кулгунино Ишимбайского района. Образование высшее — окончил в 2002 году юридический факультет Башкирского государственного университета. Трудовую деятельность начал в 2004 году директором республиканского центра социально-психологической помощи семье, детям и молодежи.

В 2004-2006 годах — ведущий специалист в Госкомитете Башкирии по молодежной политике, ассистент кафедры теории и истории государства и права БашГУ.

С 2006 по 2011 годы работал главным специалистом, заместителем заведующего отделом государственной, муниципальной службы и кадров, советником отдела, начальником управления государственной гражданской службы и кадровой политики администрации президента Башкортостана.