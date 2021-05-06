Фото: сайт акции Жители Башкирии подали около 60 тысяч заявок на участие в акции «Бессмертный полк» Фото: сайт акции

В Башкирии на участие в шествии «Бессмертного полка. Онлайн» подано 57 293 заявки. Об этом сообщает Центр управления Республикой Башкортостан.

Ранее сообщалось﻿, что в текущем году из-за эпидемиологической ситуации акцию решено провести, как и годом ранее, в онлайн-формате.

Виртуальный парад стартует 9 мая в 15.00 по местному времени. Его можно будет посмотреть на сайте «Бессмертного полка» https://2021.polkrf.ru/, в эфире телеканала «Салям», часть портретов покажут в рамках телемарафона на БСТ.

Регистрация завершается уже завтра, 7 мая. Для участия нужно загрузить фотографию и информацию о ветеране на портал https://2021.polkrf.ru

Заявки проходят модерацию, по окончании которой в личном кабинете появляется портрет героя и время, когда его покажут в эфире. Когда онлайн-парад завершится, все участники получат фрагменты той части трансляции, где демонстрировались фотографии их близких. Для тех, кто уже размещал данные своих героев в прошлом году, процедура регистрации упрощается – достаточно повторить уже одобренную заявку (при условии, что в ней не будет изменений).

В 2020 году общероссийская акция «Бессмертный полк» из-за пандемии коронавируса впервые полностью прошла в дистанционном формате. Шествие транслировали на сайте polkrf.ru, а также в социальных сетях. Виртуальный парад посмотрели около 25 миллионов человек по всему миру, было подано около трех миллионов заявок.

Напомним, что все торжественные мероприятия в Башкортостане в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдут при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм.

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В Башкортостане на сегодняшний день проживают 22 922 ветерана Великой Отечественной войны и членов семей погибших (умерших) участников сражений, в том числе 493 фронтовика, 189 инвалидов войны, 84 человека, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 6 332 вдовы участников войны, 15 733 труженика тыла и 91 бывший несовершеннолетний узник концлагерей.