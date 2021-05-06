В Уфе открылась мемориальная доска Герою Советского Союза - Льву Маневичу

Фото: ФСБ по РБ, автор











Фото: ФСБ по РБ, автор

Сегодня, 6 мая, на железнодорожном вокзале Уфы состоялось торжественное открытие мемориальной доски военного разведчика, Героя Советского Союза — полковника Льва Маневича.

Лев Маневич был заведующим районным политическим отделом станции Уфа, инструктором Главного политического управления путей сообщения с мая 1920 года по 15 июня 1921 года.

В церемонии открытия приняли участие Глава Башкирии Радий Хабиров, мэр столицы республики Сергей Греков, председатель Госсобрания — Курултая РБ Константин Толкачев.

Глава Башкирии обратился к присутствующим:

«Уважаемые ветераны, дорогие товарищи, друзья! Сегодня мы в преддверии очередной годовщины нашей великой Победы собрались для того, чтобы отдать дань памяти настоящему герою — сыну нашей отчизны Льву Маневичу. Это имя очень известно нам. Мы ещё были совсем мальчишками, когда в Советском Союзе прошел фильм «Земля, до востребования», и мы все гордились, восхищались таким жизненным путём и подвигом Льва Маневича. Нам вдвойне приятно, что судьба настоящего разведчика — героя тесно связана с Уфой. Именно здесь он состоялся как лидер, как настоящий герой, как руководитель. Здесь сложилась его личная судьба — он познакомился со своей будущей женой. Его брат сделал многое для здравоохранения республики и организовал тогда борьбу с тяжелой вспышкой эпидемии тифа. Судьба Маневича является примером для наших поколений, мы мало рассказываем о таких людях. Сегодня мы открываем мемориальную доску, чтобы вновь напомнить, какие были люди, какие великие поступки они совершали на благо нашей родины».

Как отметил начальник Управления ФСБ РФ по Башкириии Юрий Серышев, Лев Маневич на протяжении всей жизни вносил вклад в победу над вражескими войсками и спасал жизни даже в концлагерях.

«Сегодня для нас, действующих сотрудников, подрастающего поколения жизненный путь Льва Маневича является образцом для подражания и примером. Вечная память погибшим», — обратился он.

Радий Хабиров на церемонии вручил орден «Салавата Юлаева» советнику полномочного представителя РБ при президенте РФ Ришату Халикову.

Ришат Халиков отметил, что ﻿открытие мемориальной доски разведчику-революционеру состоялось благодаря Ветеранской организации органов безопасности Республики Башкортостан, руководителю Управления ФСБ по Республике Башкортостан Юрию Серышеву и руководству республики, так как оно поддержало этот проект.

«Подготовка шла более пяти лет. Выражаю благодарность и передаю большой привет от председателя президиума Ветеранской организации военной разведки генерал-полковника Владимира Измайлова, а также от председателя Совета ветеранов Службы внешней разведки Михаила Погудина».

Ветеран полковник в отставке Кашшаф Самигуллин отметил, что с вокзала Уфы на фронт отправилось очень много человек.

«Это живая история, которая никогда не забудется. Это доска освещает не только этого героя, отсюда уехали комсомольские добровольцы и обратно не вернулись. И я тоже ушёл отсюда на фронт. Мы выражаем благодарность, с наступающим праздником друзья», — сказал он.

В конце мероприятия присутствующие возложили цветы к мемориальной доске.

Лев Ефимович Маневич после окончания в 1924 году Военной академии рабоче-крестьянской красной армии (РККА), проходил службу в Разведывательном Управлении РККА. С ноября 1929 работал на территории Австрии и Италии, добывал информацию о военно-политических планах фашистских режимов. В 1932 году был арестован фашистской контрразведкой, но, несмотря на это, из мест заключения передавал важную информацию в Москву. Участвовал в создании и деятельности подпольных групп среди узников концлагерей «Маутхаузен», «Мельк» и «Эбензе».