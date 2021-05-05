В Башкирии пенсионерка превратила свое хозяйство в туристическую достопримечательность



















В Башкирии дом обычной бабушки в деревне стал достопримечательностью. 62-летняя Ляля Фаиковна из деревни Янгурча Стерлибашевского района с помощью дочери превратила свой дом в основной пункт туристической программы для организованных туристических групп. Обычный деревенский дом, хозяйство, куры, огород, а главное — традиционная татарская еда воспринимаются посетителями «на ура». Кто-то ни разу не был в деревне и видит во всем этом экзотику, кому-то такие поездки напоминают об ушедших бабушках и прабабушках. Тех, кто полностью оторвался от деревенских корней — все больше и больше, поэтому «предпринимательская находка» пенсионерки и ее дочери живет и будет, судя по большим планам, развиваться.

Дочь Ляли Фаиковны живет в Уфе и занимается туристическим бизнесом. Один из туров, который она придумала, знакомит горожан с ее родным Стерлибашевским районом. Туристы заезжают в краеведческий музей в райцентре, в Дом творчества, где можно поучаствовать в мастер-классе по войлоковалянию и купить изделия ручной работы.

Потом группа едет в ее родную деревню Янгурча, обедает в настоящем деревенском доме вкусной национальной едой, знакомится с историей деревни в школьном музее, желающие участвуют в мастер-классе по изготовлению баурсака. На обратном пути, если позволяет дорога, заезжают в Свято-Николаевский женский монастырь — православный храм, построенный в готическом стиле во второй половине XIX века, он находится в совершенно безлюдном месте, сейчас там живут две монахини.

Ляля Фаиковна рано овдовела и одна поднимала двоих детей. Предпринимательский дух был в ней всегда — она открыла первый цветочный магазин в деревне, удивив окружающих. В затею мало кто верил, но она оказалась удачная — магазин кормил семью. Первой в деревне села за руль. А теперь — первой придумала, как с пользой применить свое умение вкусно готовить, разбираться в лечебных травах. На доме Ляли Фаиковны висит баннер «В гости к бабушке» — так называется тур, сама бабушка просит называть ее неней. Во дворе посетителей встречают куры и трехцветная кошка. Сама хозяйка в мусульманской одежде приветствует гостей, выходя из кухни: она одна готовит на всю туристическую группу сразу несколько блюд: бишбармак, кыстыбый, вак беляш. На столе — свой катык, каймак, творог, мед, урбеч из семени льна. Чай — обязательно с травами, которые хозяйка сама выращивает, собирает и высушивает. Кстати, лекарства пенсионерка не пьет, все свои недуги лечит травяными сборами, а силы на то, чтобы справляться с таким большим хозяйством, дает, по ее словам, намаз.

«Цель тура — вернуть людей к истокам, показать традиционные народные промыслы и старинные рецепты, которые в деревне — до сих пор часть жизни», — говорит создатель тура Лейсан Сулейманова.

В планах по развитию туристического бизнеса в отдельно взятой деревне — установка юрты в качестве кемпинга для туристов, расширение маршрута с включением достопримечательностей геопарка «Торатау».