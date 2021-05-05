Преподаватель Туймазинского агроколледжа выиграл в региональном этапе Worldskills Russia

Фото: «Туймазинский вестник»

Фото: «Туймазинский вестник»

В Белебее прошёл III региональный чемпионат «Навыки мудрых (WorldSkills Russia)» для специалистов возрастной категории старше 50 лет. Среди участников конкурса был преподаватель агропромышленного колледжа города Туймазы Рамил Камалтдинов.

В новом для себя конкурсе «WorldSkills Russia» Рамил Минихазиевич состязался в компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». Там ему пришлось выполнять хорошо знакомые операции: обнаружить и устранить неисправности систем питания трактора МТЗ, разобрать его и собрать, ликвидировать возможные неисправности рулонного пресс-подборщика.

Преподаватель агроколледжа с заданиями справился отлично, стал победителем чемпионата и получил путёвку на Всероссийский этап.

Как сообщает «Туймазинский вестник», с сельским хозяйством Рамил Камалтдинов знаком более 40 лет, а в колледже он работает первый год. Общий язык с ребятами нашёл сразу, так как руководил сельхозпредприятием МТС «Центральная» 17 лет, где и с молодёжью, и с опытными механизаторами нужно было выстраивать крепкие рабочие отношения. Рассказывать о тракторах и автомобилях, говорить о них просто и доступно Рамил Камалтдинов научился давно: ещё в школьные годы во время каникул он трудился помощником комбайнёра, водил комбайн во время учёбы в сельскохозяйственном институте в составе студотряда.