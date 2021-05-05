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Внимание! МЧС по Башкирии предупреждает о заморозках в воздухе и на почве

ОБЩЕСТВО
Фото: Лейла Аралбаева

Внимание! МЧС по Башкирии предупреждает о заморозках в воздухе и на почве Фото: Лейла Аралбаева

6 мая ночью и утром местами по республике ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, -3°. Об этом предупреждает МЧС по республике.

Ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью +1, +6°, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, -3°, днем +14, +19°.

Ночью и утром местами туман, видимость 500-1000м.

 

ИА «Башинформ»

Теги: МЧС, заморозки
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