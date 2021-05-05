В Уфе 5, 7 и 9 мая временно перекроют участки дорог

5, 7 и 9 мая в целях обеспечения безопасности участников дорожного движения во время проведения мероприятий, посвященных 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, на территории Уфы будут временно перекрыты участки улично-дорожной сети.

В частности, для проведения репетиций торжественного прохождения военнослужащих будет ограничено движение транспортных средств:

5 мая с 18.00 до 21.30:

— по проспекту Октября от бульвара Саид-Галиева до улицы Кольской;

— Северный проезд от проспекта Октября до улицы Новогорной;

— Южный проезд от проспекта Октября до улицы Новогорной;

— улица Новогорная от Южного до Северного проезда.

7 мая с 18.00 до 21.30:

— по проспекту Октября от улицы Шафиева до улицы Кольской;

— Северный проезд от проспекта Октября до улицы Новогорной;

— Южный проезд от проспекта Октября до улицы Новогорной;

— улица Новогорная от Южного до Северного проезда.

9 мая для проведения торжественного прохождения военнослужащих и механизированной колонны военной техники с 08.00 до 12.00:

— по проспекту Октября от улицы 50 лет СССР до улицы Кольской;

— Северный проезд от проспекта Октября до улицы Российской;

— Южный проезд от проспекта Октября до улицы Комсомольской;

— улица Новогорная от бульвара Саид-Галиева до Северного проезда.

На время действия ограничений движения на указанных участках изменится схема движения маршрутов общественного транспорта. Схемы объезда закрытых участков автобусами муниципальных маршрутов регулярных перевозок прилагаются.

Кроме того, 9 мая с 07.00 ч. до 11.00 ч. будет ограничено движение транспорта на парковке перед парком Победы по улице Комарова.

Городские службы обращаются к горожанам и гостям столицы с просьбой отнестись с пониманием к вводимым ограничениям движения, приносят извинения за возможные неудобства и рекомендуют заранее планировать маршрут своего движения.