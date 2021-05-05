Предварительное голосование помогает определить сторонников партии – Эльвира Аиткулова

Руководитель региональной общественной приемной «Единой России», вице-спикер Госсобрания РБ Эльвира Аиткулова призвала жителей Башкирии присоединиться к предварительному голосованию в качестве выборщиков.

«У нас сейчас идет регистрация тех, кто выбирает для себя электронную форму голосования. Призываю всех желающих присоединиться, потому что процедура предварительного голосования позволяет заранее посмотреть на потенциальных участников предстоящей выборной кампании. В свою очередь, для каждого, чья фамилия внесена в бюллетень, это испытание своих лидерских качеств. Предварительное голосование показывает участникам, насколько народ поддерживает их идеи и проекты, а голосующим дает возможность определиться со своими предпочтениями», — прокомментировала Эльвира Аиткулова.

Процедура дает людям возможность выразить поддержку тому, кому они доверяют, и не остаться в стороне от важного процесса.

В текущем году предварительное голосование «Единой России» проходит в двух форматах: электронном через авторизацию на «Госуслугах» и очно. Начиная с 19 апреля любой житель республики может зарегистрироваться на сайте pg.er.ru, чтобы согласовать онлайн. Само предварительное голосование состоится в электронной форме с 24 по 30 мая. Для тех, кто хочет голосовать очно будут открыты участки 30 мая.

«Поскольку участие в качестве избирателя – это добровольная история, то она дает возможность определить сторонников партии», — сказала Эльвира Аиткулова.

Напомним, в Башкортостане идет приём заявок на участие в предварительном голосовании по отбору кандидатур в депутаты Госдумы и Горсовет Уфы. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте pg.er.ru, либо обратиться в региональный оргкомитет, расположенный по адресу: г.Уфа, ул. Цюрупы, 17. Здесь, на первом этаже в кабинете №10, ведется приём документов. Время работы приемной комиссии: с 9 до 18 часов с перерывом с 13 до 14 часов. В выходные и праздничные дни прием документов не проводится.