Фото: ИА «Башинформ» В Уфе 9 мая на двух площадках прогремят праздничные салюты Фото: ИА «Башинформ»

Праздничные салюты 9 мая состоятся на площади имени В.И. Ленина и площади перед Дворцом культуры «Моторостроитель». Начало в 23.00 часов, сообщает пресс-служба городской администрации.

После проведения праздничных мероприятий для развоза жителей и гостей города будет дополнительно организовано накопление подвижного состава в районе площади имени В. И. Ленина. Перевозка пассажиров будет осуществляться в Дему, Инорс, Затон, Сипайлово, Зеленую рощу и Черниковку.

Кроме того, дополнительно будет увеличено количество автобусов, работающих на маршрутах, обслуживаемых предприятиями негосударственных форм собственности.

В районе проспекта Октября будет организовано накопление электротранспорта:

– 5 троллейбусов на остановке общественного транспорта «Башкирская Республиканская гимназия-интернат № 1 им. Рами Гарипова»: – 1 единица до «ТК Центральный», 2 единицы до «Мкрн. Белореченский» (по ул. Айская), 2 единицы до ООТ «Ледовый дворец «Уфа-Арена» (по ул. Р. Зорге).

– 5 троллейбусов на перегоне «Железнодорожная больница — Госцирк»: 1 единица до ООТ «Троллейбусное депо №2», 2 единицы до ООТ «ДОК» (по ул. Первомайской), 2 единицы до ООТ «ДОК» (по ул. Кольцевая).

– 4 трамвая на трамвайном кольце «Госцирк»: 2 единицы до ООТ «ул. Пушкина», 1 единица до ООТ «Железнодорожный вокзал», 1 единица до ООТ «Зеленая Роща».

На площади перед Дворцом культуры «Моторостроитель» по окончанию праздничного фейерверка для развоза зрителей будет дополнительно организовано накопление подвижного состава. Данные транспортные средства будут осуществлять перевозку пассажиров по направлениям Шакша, Инорс, Максимовка, Черниковка.

Уфимцев и гостей города при нахождении в общественном месте призывают соблюдать рекомендации Роспотребнадзора — носить маски и соблюдать социальную дистанцию.