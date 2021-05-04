Фото: пресс-служба УФССП по РБ У жителя Башкирии арестовали автомобиль за долг по алиментам в размере 600 тысяч рублей Фото: пресс-служба УФССП по РБ

46-летний житель Архангельского района долгое время не платил алименты двум детям. Его долг достиг около 600 тысяч рублей. Судебные приставы арестовали автомобиль должника Chevrolet Niva.

По решению суда мужчина должен перечислять 1/3 часть денежных средств со всех видов доходов в пользу сына и дочери 2001 и 2004 годов рождения. Ранее мужчина работал в государственном учреждении и обеспечивал финансами своих детей. Но уволившись, гражданин перестал исполнять свои обязательства. Официально он никуда не трудоустроился.

Судебные приставы произвели арест его банковских счетов, ограничили в выезде за границу и вынесли запрет на регистрационные действия в отношении транспортного средства.

Сотрудники УФССП выехали по адресу места проживания должника, обнаружили его автомобиль марки Chevrolet Niva, который был подвергнут аресту. Должностные лица на месте составили акт описи ареста имущества.

Если гражданин не выплатит задолженность по алиментам, то его транспортное средство будет направлено на принудительную реализацию, а вырученные денежные средства пойдут в счет погашения долга. Исполнительное производство о взыскании алиментов находится под контролем судебных приставов.