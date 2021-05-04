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В Уфе на улице Лесотехникума появятся дорожные знаки

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба отдала ГИБДД по г. Уфе

В Уфе на улице Лесотехникума появятся дорожные знаки Фото: пресс-служба отдала ГИБДД по г. Уфе

В Уфе на улице Лесотехникума будут установлены дорожные знаки, предписывающие водителям совершать обязательную остановку на пересекаемой дороге перед улицей Лесотехникума, ограничение максимальной скорости транспорта до 40 км/ч, движущихся со стороны улицы Комсомольская. Об этом «Башинформу» сообщили в Отделе ГИБДД Управления МВД России по городу Уфе.

Госавтоинспекция на постоянной основе осуществляет анализ причин и условий аварийности на участках улиц и автодорог города Уфы, где снижается безопасность дорожного движения и образуются места концентрации ДТП.

Одним из таких участков стала улица Лесотехникума в районе дома 14, где за текущий год зарегистрировано 8 ДТП, в том числе и 4 дорожных аварии, в результате которых 7 человек получили ранения.

«Основной причиной ДТП на рассматриваемом участке является несоблюдение водителями очередности проезда. Также в непосредственной близости от этого участка дороги имеется нерегулируемый пешеходный переход, в связи с чем, столкнувшиеся транспортные средства могут нести опасность и для пешеходов», — отметили в ведомстве.

Для решения вопроса, устранения причин и условий аварийности на указанном участке, сотрудниками ГИБДД было организовано выездное совещание, где присутствовали представители Управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации г. Уфы, администрация Октябрьского района г. Уфы, МУБ СУРСИС, ГКУ «Центр организации дорожного движения».

 

ИА «Башинформ»

Теги: ГИБДД
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