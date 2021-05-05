На телеканале БСТ 9 мая пройдет марафон «С Днем Победы!»

Главный телеканал республики в День Победы начнет свою работу с праздничного марафона «С Днем Победы!». Вместе с нашими ведущими зрители БСТ смогут узнать, как республика отмечает праздник.

С 8.00 утра вас ожидают: истории о самых ярких событиях в годы войны, прямые включения из районов республики и зарубежных стран, трансляция парада военной техники в Уфе, премьера фильма «Последняя высота», знаменитые песни Рима Хасанова в исполнение артистов башкирской эстрады, а также праздничный салют!

9 мая присоединяйтесь к празднованию Великой Победы на телеканале БСТ и в официальной группе канала БСТ ВКонтакте. Начало в 8.00.