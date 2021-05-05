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6 мая Четверг

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

На телеканале БСТ 9 мая пройдет марафон «С Днем Победы!»

ОБЩЕСТВО

Главный телеканал республики в День Победы начнет свою работу с праздничного марафона «С Днем Победы!». Вместе с нашими ведущими зрители БСТ смогут узнать, как республика отмечает праздник.

С 8.00 утра вас ожидают: истории о самых ярких событиях в годы войны, прямые включения из районов республики и зарубежных стран, трансляция парада военной техники в Уфе, премьера фильма «Последняя высота», знаменитые песни Рима Хасанова в исполнение артистов башкирской эстрады, а также праздничный салют!

9 мая присоединяйтесь к празднованию Великой Победы на телеканале БСТ и в официальной группе канала БСТ ВКонтакте. Начало в 8.00.

 

ИА «Башинформ»

Теги: День Победы
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