Радий Хабиров рассказал про своего деда - участника Великой Отечественной войны

Радий Хабиров написал об акции «Бессмертный полк» и про своего деда — участника Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

«В этом году вновь встанет в строй Бессмертного полка мой дедушка – рядовой Барый Латыпович Хабиров. Он прошел всю войну, получил тяжелое ранение и с победой вернулся домой», — рассказал глава республики в соцсетях.

Одно из знаковых мероприятий Дня Победы – шествие Бессмертного полка – в этом году проходит в онлайн-режиме. Подать заявку на участие в акции можно до 7 мая на сайте 2021.polkrf.ru, ресурсе «Банк Памяти», а также в мини-приложениях соцсетей «Одноклассники» и «ВКонтакте».

Трансляция онлайн-шествия начнётся в 15.00 по местному времени. Её можно будет посмотреть на сайте Бессмертного полка России. Всех участников «Бессмертного полка» от Башкортостана покажут на телеканале «Салям», а часть портретов – в рамках телемарафона на телеканале «БСТ».

На сегодняшний день от Башкортостана поступило 55 тысяч заявок.