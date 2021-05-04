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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Выплаты беременным, кешбэк за детский отдых – Владимир Путин подписал ряд поручений

ПОЛИТИКА

Президент России Владимир Путин подписал поручения по итогам ежегодного Послания Федеральному собранию и определил срок их исполнения. В их числе – пакет социальных предложений «Единой России».

Согласно документу, с 1 июля по инициативе партии увеличат выплаты беременным женщинам в трудной жизненной ситуации, которые встали на учет в ранние сроки беременности. Размер пособия составит половину прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ.

«Мне, как человеку, который в рамках нашего проекта «Карта заботы» ежедневно сталкивается с нуждающимся категориями населения, представляется, что это очень важная инициатива. Она распространяет социальные гарантии на ещё не родившихся детей и поддерживает остронуждающихся беременных женщин, готовящихся стать мамой», — прокомментировал руководитель регионального отделения партии Рустем Ахмадинуров.

Президент также подписал поручение о возврате половины стоимости путевок в детские лагеря – с таким предложением ранее выступала «Единая Россия». Мера начнет действовать с 15 мая.

Кроме того, глава государства поручил продлить программу туристического кешбэка – до конца 2021 года для всех россиян.

Ежегодно будут дополнительно закупать не менее четырех тысяч школьных автобусов для регионов. Обновление автопарка пройдет в течение 2021–2024 годов за счет средств федерального бюджета. Речь идет о новых автобусах отечественного производства. Потребность в обновлении парка школьной техники озвучил в ходе недавней поездки в Нижегородскую область секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Кроме того, до 2023 года Правительству и руководству регионов совместно с «Газпромом» поручено обеспечить бесплатное подключение домов граждан к газу. Речь идет об уже газифицированных населенных пунктах, в которых газовая труба не доведена непосредственно до домов жителей.

Ранее Андрей Турчак сообщил, что «Единая Россия» составит график бесплатного подключения к газу в регионах. Единую базу с информацией подготовят региональные отделения партии. При этом особое внимание партия уделит пожилым людям и многодетным семьям – им помогут с оформлением необходимых документов.

Еще одна значимая инициатива партии, которая нашла поддержку главы государства, касается предоставления субъектам РФ инфраструктурных кредитов. Их будут выделять на срок не менее 15 лет и по ставке не более 3% годовых. Средства направят на строительство и реконструкцию объектов транспортной, инженерной, коммунальной, социальной, туристской инфраструктур, развитие общественного транспорта.

Правительству поручено утвердить до 1 июня порядок отбора проектов, финансируемых с помощью механизма таких кредитов.

По поручению главы государства с 1 июля начнут выплачивать и пособия неполным семьям с детьми от 8 до 17 лет. Необходимые законодательные изменения сразу после Послания Президента внесла «Единая Россия». Их получат родители, у которых есть решение суда об уплате алиментов, или единственные родители. При этом среднедушевой доход в таких семьях не должен превышать величину прожиточного минимума в регионе.

«Единая Россия» также уже внесла поправки в закон, касающиеся выплат беременным и 100% оплаты больничных родителям детей до семи лет.

Напомним, в ходе ежегодного Послания Федеральному собранию Президент поддержал ряд социальных инициатив, которые ранее в его адрес направила «Единая Россия». В их числе – оплата больничного в полном размере родителям дошкольников, выплаты беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, бесплатное подключение жителей к газу, выделение льготных бюджетных кредитов регионам на реализацию крупных инфраструктурных проектов, обновление парка автомобилей «скорой помощи, увеличение числа мобильных поликлиник и закупка школьных автобусов.

 

ИА «Башинформ»

Теги: выплаты
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