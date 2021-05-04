Уфимские школьники сняли видеоролики в память о Великой Отечественной войне

Фото: предоставлены Ириной Кузьминой | Видео: предоставлено Ириной Кузьминой

Фото: предоставлены Ириной Кузьминой

В память о Великой Отечественной войне учащиеся физико-математического лицея №93 сняли видеоролики. В образовательном учреждении с 2018 года сложилась традиция снимать небольшие фильмы со стихами, посвященными Великой Отечественной войне. Первый подготовили учащиеся 2 класса вместе с классным руководителем Алией Диндарьяновой: ребята прочли отрывок из поэмы Роберта Рождественского «Реквием». В 2019 году была выбрана «Песня самолета-истребителя» Владимира Высоцкого, в 2020 году — стихотворение Сергея Михалкова «Детский ботинок». В 2021 году снято два коллективных ролика: четвероклассники прочли «Памятник в Берлине» Георгия Рублева, а ученики с 1 по 10 класса выбрали стихотворение Эдуарда Асадова «Помните».

По словам школьников, своими работами они хотят сохранить историческую память о Великой Отечественной войне, отдать дань уважения за героический подвиг всем солдатам, всему поколению победителей.

«Работа над видеороликами — увлекательный процесс. Все начинается с поиска и выбора произведения. Каждый раз это происходит по-разному. Иногда выбор давался с трудом, иногда с первых строк понимаешь, что в точку. Ориентируемся всегда на возраст детей, их характер, кому какие строки подходят, и на возможность обыграть произведение. Не менее интересно участвовать и в разработке сценария, воплощать смелые идеи. Продумываем все до мелочей. На съемках случалось всякое. Например, в начале съемок «Памятник в Берлине» разбилось большое зеркало, а вот «Помните» Асадова сняли на одном дыхании: за вечер собрали группу единомышленников, в выходной сняли, музыку тоже подобрали быстро, и в среду ролик был готов. В нем снимались 29 детей и учитель. Несмотря на то, что читали стихотворение дети разных возрастов, ребята смогли уловить настроение друг друга и выдать единое органичное произведение. Все видеоролики в исполнении ребят трогают за живое, но один проникает особенно глубоко – это детское стихотворение Сергея Михалкова «Детский ботинок», — рассказала идейный вдохновитель, мама участницы проекта Лиана Хабибова.

Все ролики сняты в стенах школы. Знакомая обстановка не сковывает детей, и съемки проходят в спокойной дружественной атмосфере. Казалось бы, что такого прочесть пару строк, а на практике работать на камеру сложно, тем более детям.

«Не ожидала, что у меня получится с первого раза! И мне очень понравилось готовое видео, оно выглядит как маленький фильм, очень интересно было слушать остальных, и мне понравилось собираться на такие мероприятия с друзьями. Узнавать таким способом произведения гораздо интереснее», — поделилась впечатлениями ученица 8 класса Лиза Быкова.

Творческие проекты, которые не раз становились победителями различных конкурсов, поддерживает администрация школы: выручает с помещениями, учителя ставят ученикам-участникам «отлично» по чтению и литературе, а ролики показывают на школьных мероприятиях. Сценарий и съемку всех видеоматериалов профессионально выполнил видеооператор Руслан Назиров.