Фото: Ксения Калинина Житель Башкирии напал с ножом на свою сестру и ее сожителя Фото: Ксения Калинина

В Альшеевском районе Башкирии в полицию поступило сообщение из больницы. Медики сообщили, что в больницу с ножевыми ранениями поступили два жителя села Раевский.

По предварительным данным, 63-летний мужчина, ранее освободившийся из мест лишения свободы, во время застолья начал «учить» жизни свою сводную сестру и её сожителя. Но те решили высказать свою точку зрения. Между собутыльниками произошел конфликт. Пожилой мужчина схватил со стола нож и нанес им ранения своей сестре и её другу. Пострадавшая женщина сумела сообщить о случившемся по телефону сотрудникам полиции. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа и бригада скорой помощи. Раненых увезли в больницу.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следственным отделом ОМВД России по Альшеевскому району возбуждено уголовное дело, назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан.