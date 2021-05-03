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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

МЧС Башкирии предупреждает жителей республики о порывах ветра до 20 м/с

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

МЧС Башкирии предупреждает жителей республики о порывах ветра до 20 м/с Фото: Ксения Калинина

МЧС по Башкирии предупреждает жителей региона о сильных порывах ветра. По данным синоптиков, 4 мая местами по региону ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит +6,+11 градусов, местами до +1, днем 21-26.

При усиление ветра до 20 м/с качаются стволы деревьев, гнутся большие ветки, против такого ветра трудно идти. В результате интенсивной ветровой нагрузки могут быть опрокинуты, установленные вдоль улиц рекламные щитовые установки. Сломанные небольшие деревья, крупные ветви могут перекрыть внутридомовые проезды и автодороги; возможны повреждения линий электропередач», — предупредили в МЧС по РБ.

 

ИА «Башинформ»

Теги: МЧС РБ
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