Фото: Валерий Шахов Число заболевших коронавирусом в Башкирии достигло 35,7 тысячи человек Фото: Валерий Шахов

За минувшие сутки в Башкирии зарегистрировано 96 новых случаев COVID-19, сообщили в республиканском Министерстве здравоохранения.

Всего в региона с начала пандемии зарегистрировано около 35,7 тысячи заболевших коронавирусной инфекцией.

На сегодняшний день в стационарах Башкирии находится 167 больных коронавирусом, 24 из которых — в тяжелом состоянии. Амбулаторно лечатся более 1,9 тысячи человек.

«Выписан за сутки с выздоровлением 31 человек. Всего выписаны – более 33,1 тысячи человек, — констатировали в Минздраве Башкирии. — За минувшие сутки в республике зарегистрировано три случая смерти от COVID-19. Всего от коронавируса в регионе умерли с начала пандемии 458 человек».

Между тем, число заболевших внебольничной пневмонией за последние сутки составило 135 человек. И, наоборот, выписаны из больниц с выздоровлением за это же время 109 человек.