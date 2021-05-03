На кладбищах Башкирии начались субботники

Фото: соцсети













Фото: соцсети

На кладбищах Башкирии с сегодняшнего дня начали проводить субботники. Об этом этом на своей странице в соцсетях сообщил Глава региона Радий Хабиров.

«Год назад в нашей республике сложилась хорошая традиция проведения Дня поминовения и почитания», — написал он сегодня в своем аккаунте.

В этом году, в зависимости от погоды, субботники на кладбищах состоятся с 3 по 8 мая во всех муниципалитетах Башкирии.

В кладбищенских субботниках также примут участие члены республиканского правительства.

Будет наведен порядок в местах захоронений, спилены сухие ветки и деревья, покрашены ограждения и входные группы, вывезен мусор.

При этом особое внимание в регионе уделят благоустройству могил ветеранов, участников и вдов участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла военных лет, ветеранов Вооруженных Сил, ветеранов боевых действий.

«Рад, что и наши жители поддерживают эту идею и участвуют в субботнике со своими семьями. Мы делаем это для того, чтобы дать людям возможность прийти на кладбище, вспомнить родных и близких», — резюмировал Радий Хабиров.