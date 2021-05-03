Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 74.84

EUR 90.58

3 мая Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

На кладбищах Башкирии начались субботники

ОБЩЕСТВО
Фото: соцсети

Фото: соцсети

На кладбищах Башкирии с сегодняшнего дня начали проводить субботники. Об этом этом на своей странице в соцсетях сообщил Глава региона Радий Хабиров.

«Год назад в нашей республике сложилась хорошая традиция проведения Дня поминовения и почитания», — написал он сегодня в своем аккаунте.

В этом году, в зависимости от погоды, субботники на кладбищах состоятся с 3 по 8 мая во всех муниципалитетах Башкирии.

В кладбищенских субботниках также примут участие члены республиканского правительства.

Будет наведен порядок в местах захоронений, спилены сухие ветки и деревья, покрашены ограждения и входные группы, вывезен мусор.

При этом особое внимание в регионе уделят благоустройству могил ветеранов, участников и вдов участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла военных лет, ветеранов Вооруженных Сил, ветеранов боевых действий.

«Рад, что и наши жители поддерживают эту идею и участвуют в субботнике со своими семьями. Мы делаем это для того, чтобы дать людям возможность прийти на кладбище, вспомнить родных и близких», — резюмировал Радий Хабиров.

 

Галина Бахшиева

Теги: субботники, День поминовения
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии автомобиль съехал в кювет и опрокинулся: погибли трое мужчин
﻿В Абзелиловском районе в шесть часов утра произошло смертельное ДТП. На третьем километре дороги Аскарово - Халилово Daewoo Nexia съехала в кювет. Как
Глава Башкирии поздравил православных христиан с Пасхой
В Башкирии ﻿православные христиане отмечают один из главных праздников - Пасху, или Воскресение Христово. Пасху празднуют в течение 40 дней, но самая тор
В Башкирии ребенка, которого забрали в детдом из-за отсутствия туалета в доме, вернут маме
В Башкирии 12-летний Ваня, которого забрали из семьи в детский дом, вернется домой. В детдом ребенка органы опеки отправили из-за плохого ремонта - в род
В Уфу доставлен Благодатный огонь
﻿В Уфу доставлен Благодатный огонь. Он выносится из гроба Христа на особом богослужении, совершаемом ежегодно в субботу накануне православной Пасхи в хра
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть