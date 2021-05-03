Фото: Олег Яровиков В двух районах Башкирии прогнозируется высокий класс пожароопасности в лесах Фото: Олег Яровиков

В двух районах Башкирии — Туймазинском и Учалинском сегодня прогнозируется высокий, четвертый класс пожароопасности в лесах, предупреждает Главное управление МЧС по региону.

В остальных районах республики 3 мая прогнозируется второй и третий класс пожароопасности.

«На территории Башкирии за последние сутки природных пожаров не зарегистрировано. Действующих лесных пожаров нет», — констатировали в пресс-службе ведомства.

Всего с начала пожароопасного сезона-2021 в Башкирии зарегистрировано 30 очагов природных пожаров на общей площади более 61 га.

Для сравнения: год назад на территории региона на эту же дату приходился один лесной пожар, общая площадь которого составила 1,55 га.

Как сообщал «Башинформ», с 28 апреля в республике действует особый противопожарный режим. Запрещено разведение костров, пал травы, сжигание мусора на земельных участках, примыкающих к лесам.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрен административный штраф. Для населения он составляет от 4 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей.