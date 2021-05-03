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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии потеплеет до 26 градусов

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

В Башкирии потеплеет до 26 градусов Фото: Валерий Шахов

В Башкирии завтра потеплеет до 26 градусов, сообщили синоптики республики.

По данным Башгидромета, 3 мая в регионе будет без существенных осадков. Ветер северный, с переходом на юго-восточный умеренный. Днем местами порывы до сильного.

Температура воздуха днем — от 16 до 21 градуса.

4 мая ночью без осадков. Днем местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, юго-западный умеренный. Днем местами порывы до сильного.

Температура воздуха ночью — 6-11 градусов тепла, местами до плюс 1. Днем заметно теплее — от 21 до 26 градусов.

5 мая в Башкирии вновь пройдут кратковременные дожди, гроза. Ветер южный, с переходом на западный умеренный. Местами порывы до сильного.

Температура воздуха ночью — 7-12 градусов. Днем — 15-20 градусов, по югу республики — до плюс 25.

 

Галина Бахшиева

Теги: погода
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