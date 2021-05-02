В городах Башкирии проходят Пасхальные празднования

Фото: Салаватская епархия РПЦ























Фото: Салаватская епархия РПЦ

В Салаватской епархии Башкортостанской митрополии Русской Православной церкви сегодня начались Пасхальные празднования.

Епископ Салаватский и Кумертауский Николай посетил пасхальный концерт, в котором приняли участие воспитанники воскресных школ Салавата и их родители.

«Христос Воскресе! Поздравляю Вас с самым светлым, главным и спасительным праздником Светлого Христова Воскресения!

Хочу, в первую очередь, поблагодарить организаторов и участников за этот прекрасный концерт. Хотел бы вам всем пожелать от Воскресшего Христа Спасителя силы и терпения, крепкого здравия в эти не простые дни, которые мы переживаем. Несмотря на то, что ограничения постепенно снимаются, многие ещё не могут посетить пасхальный торжественный концерт. Сегодня мы навестили полиативное отделение городской клинической больницы Салавата, где поздравили с Пасхой Христовой, Светлым Воскресением около 30 пациентов. По состоянию здоровья они не могут быть с нами на этом празднике, но мы молимся об их скорейшем выздоровлении и призываем вас соблюдать меры предосторожности. Приглашаю вас всех на Пасхальную Великую вечернюю, в которой ожидается прибытие Благодатного огня из святого града Иерусалим, который вчера в субботу Господь вновь послал нам. Этот Благодатный огонь мы должны донести до наших жилищ и сердец… Христос Воскресе!», — сказал Владыка Николай.

Культурно – досуговый центр «Агидель» Салавата объединил всех участников и зрителей в пасхальном концерте и детском познавательном театрализованном представлении, сопровождавшимся хоровым пением. Участники концерта вдохновили зрителей искренними выступлениями и «угостили» их духовной пищей.

«На протяжении последних полутора-двух месяцев преподаватели воскресных школ готовились к данному концерту. В него включены творческие номера, песни, сценки, которые представлены учащимися воскресной школы. Цель данного мероприятия — поделиться Пасхальной радостью с жителями и гостями нашего города, Ишимбая, Мелеуза, Кумертау. Детьми и преподавателями была подготовлена выставка, на которой представлены труды учащихся воскресных школ, посвящённая празднику святой Пасхи. Хочется поблагодарить всех тех, кто принял активное участие в организации данного мероприятия. В первую очередь, Преосвященнейшего Владыку Николая, по его благословению проводится данное мероприятие, городскую администрацию, директоров и преподавателей воскресных школ города Салават. Ну и конечно главных участников данного мероприятия — это детей и их родителей», — отметил иерей Вячеслав Смольников, настоятель Успенского Кафедрального собора Салавата.

«Сегодня самый Светлый день в году! Владыка Николай в своём обращении к нам сказал: «...сегодня мокрая Пасха», но даже дождь не омрачил это утро, он словно омыл землю после Поста. В Пост начинаешь понимать, как трудно людям, живущим в нужде, голодным, нищим, страждующим и одиноким. Воскресение Христово несёт нам спасение, радость, надежду и любовь от Бога. Дети воскресных школ Салаватской епархии подарили нам частичку своей искренности, чистоты и живой Православной Веры. И Спаситель учил нас: «....имея Веру с горчичное зернышко можно добиться многого!» Я желаю всем нам хранить состояние детской чистоты в своей душе, беречь близких, заботиться о родителях, вовремя прощать друг друга, любить и дарить любовь! И самое главное — не забывать, чтобы человек был по настоящему счастлив, его жизнь должна умещаться в три слова «Слава Богу за всё!» С Воскресением Христовым всех нас и вас!», — рассказала о своих впечатлениях руководитель попечительского совета благотворительного фонда «Свидетель Милосердия» Лилия Михайлова.

Руководитель воскресной школы Успенского кафедрального собора Александр Горбов рассказал, что у них обучаются порядка 70 детей разных возрастных категорий от 4, 5 лет до 16 лет.

«Пасха — праздник самый светлый для христианского мира и здесь сближаемся с друг с другом. У нас в Салавате 2 воскресные школы — воскресная школа Успенского кафедрального собора и воскресная школа подворья Покрово — Эннатского мужского монастыря в поселке Мусино. И вот этот праздник всегда проводится совместно. Очень много родителей помогают воскресным школам подготовиться к концерту и сами участвуют в этих концертах. Все мы одна большая семья», — рассказал руководитель воскресной школы.

«В нашей воскресной школы свыше 50 воспитанников. Дети ходят в школу с большим удовольствием. Родители тоже ходят. Кроме обучения детей в нашей школе организовано еще и обучение родителей и преподавателей. Считаю, что воскресная школа нужна для того, чтобы дети узнали о Христе, о нашей вере, о традициях русского народа, о православии. Это, прежде всего, нравственное воспитание — это самое главное, что должно быть у человека. Вот мы стараемся через Воскресную школу показать жизнь Христа, о православии нашем и чтобы дети были добрыми, внимательными. Чтобы в сердцах детей поселилась любовь. К сегодняшнему концерту наши дети уже давно начали готовиться, также совместно с родителями активно приняли участие в конкурсе поделок», — отметила руководитель воскресной школы подворья Покрово-Эннатского монастыря в поселке Мусино Елизавета Гребенчук.

«В воскресной школе я занимаюсь 3 года. Мне здесь очень нравится. Воскресная школа мне даёт знания. Узнаю много нового о Боге. Сегодня на концерте мы танцевали и пели песни. И еще я участвовала в сценке о распятии Иисуса Христа; Воскресную школу я посещаю первый год. Хожу с большим удовольствием, очень нравится. Здесь я узнаю много чего о Боге. Здесь мы занимаемся творчеством; Первый год учусь в воскресной школе. Сегодня на концерте я был в образе ангела. Мне здесь очень нравится», — поделились своими впечатлениями воспитанники воскресной школы Варвара Горбова, Ирина Огородника, Елисей Сайфутдинов.

«Моя дочь Дмитриева Аня посещает воскресную школу при Успенском Кафедральном Соборе. Сегодня она участвует в пасхальном концерте. В воскресной школе она занимается уже несколько лет, ей очень нравится. Много занятий интересных, участвуют в различных мероприятиях, выступают. И самое главное — знакомство с православием. Для нашей семьи это очень важно;

Моим детям по 5 и 3 года. В течение года посещаем Воскресную школу. Здесь дети занимаются творчеством, поют, танцуют, к праздникам готовятся. В школе очень позитивная обстановка, шикарные преподаватели. На сегодняшнем концерте моя дочь Марина спела 2 песни в хоре. Очень ответственно готовились к концерту. Воскресная школа дает духовный рост, дисциплину и нравственное воспитание», — рассказали мамы воспитанников воскресных школ Татьяна Ситникова, Елена Яхонтова.