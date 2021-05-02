В Башкирии ограничения на трассе из-за взрыва на газопроводе продлили еще на два дня

Ограничение ﻿движения на месте аварийного участка в Белорецком районе на участке км 203+200 – км 206+100 автодороги Уфа — Инзер — Белорецк продлили еще на два дня. ﻿Теперь оно действует до 12 часов 4 мая, ﻿сообщает региональное Управление дорожного хозяйства

Объезд данного участка организован через деревню Серменево. Ограничение движения действует из-за недавно случившегося пожара на газопроводе.

Напомним, 30 апреля в МЧС по Башкирии поступило сообщение о возгорании газового трубопровода в посёлке Серменево в Белорецком районе. Газопровод в семь утра разгерметизировался, а затем начал гореть. На место прибыли 38 сотрудников службы и 15 единиц техники. Никто не пострадал. Газоснабжение потребителей осуществляется по резервному магистральному газопроводу, сообщила компания-собственник.