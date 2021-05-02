Фото: Динис Юсупов Назначен глава Аскинского района республики Фото: Динис Юсупов

﻿На десятом заседании Совета Аскинского района пятого созыва депутаты утвердили кандидатуру на пост главы Аскинского района Башкирии. Им был назначен Динис Юсупов.

9 апреля Динис Юсупов был назначен ﻿временно исполняющим обязанности главы администрации Аскинского района. Ранее он работал заместителем по социальным вопросам и внутренней политике. До этого он трудился в качестве главного советника отдела по работе с органами местного самоуправления управления главы Башкирии по взаимодействию с муниципальными образованиями.

﻿«Главой республики Радием Хабировым поставлен передо мной ряд задач, самая главная — вывести район на новый более высокий уровень развития. Приложу все силы для этого. Опыт и знания, полученные за годы работы в Администрации Главы Республики Башкортостан, у меня есть. Разумеется, я продолжу курс выбранный Ришатом Дихиным. Считаю это своим долгом, ведь Ришат Маратович был моим другом. Сделаю все возможное, чтобы завершить все начатые им проекты, воплотить в жизнь его идеи. Одна из них — полилингвальная школа. Начало уже положено. Кроме этого, мною принято решение об утверждении стипендии имени Ришата Маратовича Дихина для школьников за заслуги в учебе, спорте, творчестве», — прокомментировал свое Динис Юсупов.

Предыдущий глава Ришат Дихин безвременно ушел из жизни 27 марта после заражения коронавирусом. Он руководил администрацией района с марта 2019 года.