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В Башкирии наблюдается рост младенческой смертности - Росстат

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии наблюдается рост младенческой смертности - Росстат Фото: ИА «Башинформ»

В республике наблюдается рост показателей младенческой смертности. С января по март 2021 года зарегистрировано 68 случаев младенческой смертности до года, что на 13 смертей больше, чем в 2020 году — 55 смертей. Данные статистики опубликованы на сайте Росстата.

По показателям младенческой смертности в ПФО Башкирия занимает первое место. Всего за январь-сентябрь этого года в ПФО зарегистрировано 290 случая младенческой смерти, что на 7 случаев меньше, чем за тот же период в 2019 году.

Согласно данным Росстата, в России за три месяца зарегистрировано 1 583 случаев смерти детей до года, на 73 смерти меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Причины смертей детей до года не называются.

Также, по данным статистического ведомства, уровень смертности в Башкирии растет. За три месяца текущего года в республике скончались 15 031 человек (+2640 к прошлогоднему периоду). Родилось при этом 9 785 детей (-4). Естественная убыль населения составила 5 246 человек.

Также, исходя из данных Росстата, с начала текущего года по март скончались 785 COVID-19-пациентов, от самой инфекции умерли 280 пациентов. У остальных инфекция не была основной причиной, а стала сопутствующей, следует из статистики.

 

ИА «Башинформ»

Теги: статистика, младенческая смертность, коронавирусная статистика
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