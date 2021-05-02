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В Башкирии труженик тыла нуждается в помощи после двух инсультов

ОБЩЕСТВО
Фото: АНО "Дорогие мои старики"

В Башкирии труженик тыла нуждается в помощи после двух инсультов Фото: АНО "Дорогие мои старики"

﻿81-летний житель села Ермекеево Ермекеевского района нуждается в помощи. В некоммерческую организацию «Дорогие мои старики» обратилась дочь мужчины. Труженик тыла, инвалид I группы перенес два инсульта и сейчас полностью парализован.

Девушка рассказала, что работала далеко от дома, в Сургуте, но, когда узнала о состоянии здоровья родителей, уволилась и приехала ухаживать за ними. За матерью тоже нужен уход, супруге труженика тыла сейчас 82 года, у нее сахарный диабет и недавно ей сделали операцию из-за перелома шейки бедра.

﻿﻿Дочь рассказала, что 81-летний житель села Ермекеево раньше был занятой, работал дорожным работником, а после перешел трудиться на пилораму, где лишился пальцев.

«Папе очень больно, когда мы пытаемся его приподнять, чтобы покормить, как-то обтереть и поменять подгузник. Инсульт практически полностью парализовал тело моего отца. Он не говорит, не видит, смотрит только в одну точку, ноги атрофировались, уже просто не выпрямляются. Из-за того, что он лежит на диване, начали появляться кровоточащие пролежни, помыть его мы не можем, он при любом движении плачет и стонет. Это так страшно, видеть своего отца в таком состоянии», — рассказала девушка.

Волонтеры АНО «Дорогие мои старики» открыли сбор средств. С подробностями можно ознакомиться здесь.

 

ИА «Башинформ»

Теги: помощь, инвалидность, инсульт
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