Фото: Аэропорт "Уфа" В Уфу доставлен Благодатный огонь Фото: Аэропорт "Уфа"

﻿В Уфу доставлен Благодатный огонь. Благодатный огонь — огонь, выносимый из гроба Христа на особом богослужении, совершаемом ежегодно в субботу накануне православной Пасхи в храме Воскресения Христова в Иерусалиме. Оно символизирует воскрешение Иисуса Христа.

Напомним, сегодня православные христиане Башкирии, наряду с единоверцами по всей стране, празднуют праздник Светлой Пасхи.

Сосуд с огнем в Уфу доставил настоятель храма Матроны Московской протоиерей Ромил Гареев.

Настоятель Уфимского кафедрального собора Рождества Богородицы Вадим Корбашов ﻿в аэропорту «Уфа» встречал святыню.

Сегодня в этом храме пройдет Пасхальная вечеря со встречей Благодатного огня. Огонь на двух алтарях будет гореть круглосуточно еще 40 дней – до праздника Вознесения Господня. Благодатный огонь в этот же день разойдется в другие храмы республики.

Все пасхальные богослужения в храмах проходят в соответствии с противоэпидемиологическими требованиями Роспотребнадзора. Прихожан просят соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

Пасху празднуют в течение 40 дней, но самая торжественная — первая неделя, Светлая седмица, в течение которой ежедневно совершаются богослужения. Царские врата всех храмов распахнуты как символ открытых райских врат.