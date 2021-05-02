Православные христиане празднуют Пасху
Фото: Валерий Шахов
В Башкирии православные христиане празднуют Пасху — день Воскресения Христова. Из-за пандемии Пасху в этом году встречают с определенными ограничениями. Все пасхальные богослужения в храмах проходят в соответствии с противоэпидемиологическими требованиями Роспотребнадзора. Ограничения мягче, чем в 2020-м, когда верующим оставалось только смотреть прямую трансляцию богослужения из храма. Сейчас прихожан просят соблюдать социальную дистанцию и носить маски.
В ночь с 1 по 2 мая в 19 храмах города Уфы прошли праздничные богослужения. Празднованию предшествовала Страстная седмица. В течение всего субботнего дня в храме освящались пасхальные дары: куличи, пасхи, яйца, вино. Освятить продукты к домашнему столу можно будет и все воскресенье.
Глава Башкортостанской Митрополии Митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон обратился во время служения к верующим:
«В этот высокоторжественный день, наполненный особой радостью о восставшем из гроба Господе Иисусе, сердечно поздравляю всех вас с великим и мироспасительным праздником Пасхи».
В каждом храме запланировано по три богослужения: с 23.00 часов 1 мая, с 07.00 и с 09.00 часов 2 мая.
Пасху празднуют в течение 40 дней, но самая торжественная — первая неделя, Светлая седмица, в течение которой ежедневно совершаются богослужения. Царские врата всех храмов распахнуты как символ открытых райских врат.