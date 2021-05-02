Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 74.84

EUR 90.58

2 мая Воскресенье

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Православные христиане празднуют Пасху

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

Фото: Валерий Шахов

В Башкирии ﻿православные христиане празднуют Пасху — день Воскресения Христова. Из-за пандемии Пасху в этом году встречают с определенными ограничениями. Все пасхальные богослужения в храмах проходят в соответствии с противоэпидемиологическими требованиями Роспотребнадзора. ﻿Ограничения мягче, чем в 2020-м, когда верующим оставалось только смотреть прямую трансляцию богослужения из храма. Сейчас прихожан просят соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

﻿В ночь с 1 по 2 мая в 19 храмах города Уфы прошли праздничные богослужения. Празднованию предшествовала Страстная седмица. В течение всего субботнего дня в храме освящались пасхальные дары: куличи, пасхи, яйца, вино. Освятить продукты к домашнему столу можно будет и все воскресенье.

Глава Башкортостанской Митрополии Митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон обратился во время служения к верующим:

«﻿В этот высокоторжественный день, наполненный особой радостью о восстав­шем из гроба Господе Иисусе, сердечно поздравляю всех вас с великим и миро­спасительным праздником Пасхи».

﻿В каждом храме запланировано по три богослужения: с 23.00 часов 1 мая, с 07.00 и с 09.00 часов 2 мая.

Пасху празднуют в течение 40 дней, но самая торжественная — первая неделя, Светлая седмица, в течение которой ежедневно совершаются богослужения. Царские врата всех храмов распахнуты как символ открытых райских врат.

 

ИА «Башинформ»

Теги: Пасха
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Мелеузовском районе Башкирии бензовоз столкнулся с легковым авто, есть жертвы
В Мелеузовском районе Башкирии утром 1 мая произошло ДТП. На 194 км автодороги Уфа-Оренбург столкнулись ВАЗ-2115, двигавшийся в направлении Уфы и встреч
УГАТУ готов к старту Чемпионата Урала по спортивному программированию
6-7 мая Уфимский государственный авиационный технический университет совместно с Минцифразвития РБ и Уральским федеральным университетом (Екатеринбург) о
В башкирском Кумертау потерялись брат с сестрой, для поисков нужна помощь добровольцев
В башкирском Кумертау в розыск объявлены двое детей: Диана и Артур Рахматуллины. 30 апреля 2021 года ушли на прогулку и не вернулись. Приметы Рахматулл
В башкирском Благовещенске провалился грунт, образовалась яма диаметром шесть метров
В башкирском Благовещенске произошел обвал грунта. В огороде, в нескольких метрах от жилых домов образовалась яма диаметром шесть метров и глубиной 2,5 м
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть