Фото: Валерий Шахов







Фото: Валерий Шахов

В Башкирии ﻿православные христиане празднуют Пасху — день Воскресения Христова. Из-за пандемии Пасху в этом году встречают с определенными ограничениями. Все пасхальные богослужения в храмах проходят в соответствии с противоэпидемиологическими требованиями Роспотребнадзора. ﻿Ограничения мягче, чем в 2020-м, когда верующим оставалось только смотреть прямую трансляцию богослужения из храма. Сейчас прихожан просят соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

﻿В ночь с 1 по 2 мая в 19 храмах города Уфы прошли праздничные богослужения. Празднованию предшествовала Страстная седмица. В течение всего субботнего дня в храме освящались пасхальные дары: куличи, пасхи, яйца, вино. Освятить продукты к домашнему столу можно будет и все воскресенье.

Глава Башкортостанской Митрополии Митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон обратился во время служения к верующим:

«﻿В этот высокоторжественный день, наполненный особой радостью о восстав­шем из гроба Господе Иисусе, сердечно поздравляю всех вас с великим и миро­спасительным праздником Пасхи».

﻿В каждом храме запланировано по три богослужения: с 23.00 часов 1 мая, с 07.00 и с 09.00 часов 2 мая.

Пасху празднуют в течение 40 дней, но самая торжественная — первая неделя, Светлая седмица, в течение которой ежедневно совершаются богослужения. Царские врата всех храмов распахнуты как символ открытых райских врат.