В Уфе праздник Весны и Труда отметили салютом

Фото: Олег Яровиков









Фото: Олег Яровиков

﻿В Уфе 1 мая, в праздник Весны и Труда, на площади имени Ленина состоялся праздничный салют. Всего было выпущено 750 залпов высотой от 35 до 150 метров.

Праздничный салют состоялся в рамках присвоения столице Башкирии почетного звания «Город трудовой доблести».

Напомним, 2 июля прошлого года президент Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести». Согласно закону, в городе, удостоенном звания, проводятся публичные мероприятия и праздничные салюты 1, 9 мая, а также в День города.