В Башкирии прогнозируются грозы

Синоптики Башгидрометцентра сообщили о прогнозе погоды на ближайшие дни.

Так, 2 мая днем по республике ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный с переходом на северный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем составит +13...+18.

3 мая ночью местами прогнозируются небольшие дожди, днем преимущественно без осадков. Ветер ночью переменный слабый, днем южный умеренный, по западу порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит +3...+8, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0...-3, днем +16...21.

4 мая ночью осадков не ожидается, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит +6...+11, местами до +1, днем +20...+25.