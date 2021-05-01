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В Башкирии для туристов установили правила при посещении Киндерлинской пещеры

ОБЩЕСТВО
Фото: Дирекция ООПТ

В Башкирии для туристов установили правила при посещении Киндерлинской пещеры Фото: Дирекция ООПТ

С 1 мая, с началом турсезона, в Башкирии установлены правила для посещении Киндерлинской пещеры в природном парке «Зилим». Как правило, туда стремятся попасть все сплавляющиеся по реке туристы. Как сообщили в Дирекции по особо охраняемым природным территориям, правила направлены на сохранение объекта. Туристам теперь разрешается посещать привходный участок пещеры протяженностью 200 м до трехметрового уступа. Дальше можно проходить специалистам по согласованию с дирекцией и региональным отделением РГО.

При посещении пещеры запрещается использовать для освещения свечи, факелы, ацетиленовые горелки и карбидные лампы; разжигать костры у входа и на территории пещеры; находится на леднике в легкой одежде и без специального оборудования для термозащиты тела и освещения; громко говорить, ломать, копать и выносить из пещеры куски льда. Подробнее с приказом можно ознакомиться здесь. Его нарушение грозит штрафом до 200 тыс. руб., согласно федеральному закону «Об особо охраняемых природных территориях».

 

ИА «Башинформ»

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