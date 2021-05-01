Фото: Минздрав РБ В Башкирии «Поезда здоровья» будут работать 4 — 7 мая Фото: Минздрав РБ

«Поезда здоровья» продолжат работу 4-7 мая согласно составленному графику, сообщили в Минздраве Башкирии. В эти дни уфимские врачи будут принимать пациентов в Кармаскалинском, Салаватском, Караидельском, Шаранском, Гафурийском, Белорецком районах.

Всего с начала проведения акции осмотрено 7426 человек, проведено более пяти тысяч обследований. Выявлено 190 серьезных заболеваний: подозрений на онкологию – у 45 человек, на сахарный диабет – у 17 человек, на гипертонию – 127 человек. Все эти пациенты направлены на дообследование для уточнения диагноза и лечение, проинформировали в ведомстве.