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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии «Поезда здоровья» будут работать 4 — 7 мая

ОБЩЕСТВО
Фото: Минздрав РБ

В Башкирии «Поезда здоровья» будут работать 4 — 7 мая Фото: Минздрав РБ

«Поезда здоровья» продолжат работу 4-7 мая согласно составленному графику, сообщили в Минздраве Башкирии. В эти дни уфимские врачи будут принимать пациентов в Кармаскалинском, Салаватском, Караидельском, Шаранском, Гафурийском, Белорецком районах.

Всего с начала проведения акции осмотрено 7426 человек, проведено более пяти тысяч обследований. Выявлено 190 серьезных заболеваний: подозрений на онкологию – у 45 человек, на сахарный диабет – у 17 человек, на гипертонию – 127 человек. Все эти пациенты направлены на дообследование для уточнения диагноза и лечение, проинформировали в ведомстве.

 

ИА «Башинформ»

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