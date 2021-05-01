Ростислав Мурзагулов: главе соседей надо просто позвонить, чтобы прекратить «подколы»

Председатель Общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов считает, что главе соседнего региона стоит лишь поднять трубку, чтобы прекратить «дружеские подколы» в адрес Башкортостана и критику мероприятий, связанных с популяризацией башкирского языка и культуры.

«Очень много обращений по этому поводу в Общественную палату республики. Многие обращающиеся, в том числе имеющие отношение к организации башкирского диктанта, связывают эти события с критикой башкирского диктанта и вообще всех активностей, касающихся развития башкирского языка, башкирской культуры и всего башкирского, которая раздавалась со стороны одного из соседних регионов. Я сам слышал подобные измышления и слышал критику из одного из соседних регионов, и мне очень жаль, что это там происходит. Я надеюсь, что очень уважаемый мною руководитель того самого региона, откуда этот ветер дует, поднимет телефонную трубку и скажет своим подчиненным: "Просто остановитесь". Потому что все с таких, казалось бы, дружеских "подпихиваний" начиналось и в разных, например, балканских странах, а потом вспыхивала какая-то спичка и разгоралось пламя. Нужно просто остановить это все. Потому что очевидно, что просто так такие вещи не делаются. Это вопрос трудоемкий и капиталоемкий, и кем-то инспирирован. Интересантов в этой истории найти достаточно легко, и уверен, что правоохранительные органы при желании их найдут. Но только мне хочется, чтобы это все закончилось, потому что это напоминает какой-то дурной сон. Этого не может быть с нами, с нашими близкими, друзьями, братьями. Повторюсь, мне очень хочется, чтобы этот руководитель сказал два слова в телефонную трубку, и на этом все закончится», — сказал Ростислав Мурзагулов.

Напомним, 28 апреля 2021 года вечером электронную почту организаторов образовательной акции «Международный диктант по башкирскому языку» взломали неизвестные личности и удалили некоторые входящие письма, среди которых были работы участников акции.

Организаторы пытаются свести нанесенный ущерб к минимуму.

«Проконсультировавшись, мы написали обращение в службу поддержки и они устанавливают, с какого ip-адреса действовали злоумышленники. Также мы, как организаторы, обратились в Роскомнадзор и прокуратуру с просьбой проверить на наличие в данных деяниях состава правонарушения», — прокомментировала Гульназ Юсупова, руководитель Фонда поддержки башкирского языка.