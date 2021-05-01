В Башкирии в апреле потерялись 22 ребенка. Все они найдены живыми. Такую статистику предоставила руководитель добровольного поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Башкортостан» Олеся Пышкина.

«С января 2021 года поступила 51 заявка на поиск несовершеннолетних. Из них 50 найдены живыми, 1 погибшим.

Большинство из них находятся ещё в процессе сбора информации. Но это не значит, что нужно выжидать время», — сказала Олеся Пышкина.

По ее словам, количество заявок растёт, всегда нужны добровольцы.

«Мы ждём каждого жителя республики старше 18 лет к нам в отряд. Помогать можно не только выезжая на поиск. Есть много эффективных способов помогать удалённо, прямо из дома», — говорит руководитель отряда.

В теплое время года количество случаев пропажи детей возрастает.

«В первую очередь потому, что стало тепло, хочется гулять детям, кто-то может загуляться дотемна, кто-то уходит дальше того района, который знает и теряется в городе, есть, конечно, и те, которые уходят в знак протеста или от обиды. Подростки — это тоже дети, они также нуждаются в помощи и их нужно искать. Опасность здесь в том, что часто они бывают самоуверенны, считают себя взрослыми, и это может привести к печальным последствиям.

Тот факт, что родители обращаются за помощью сразу, безусловно, радует нас. Чем меньше времени прошло, тем больше шансов найти человека (независимо от возраста) живым и невредимым. Здесь важно сказать родителям: говорите с детьми. Дети не должны боятся вернуться домой во что бы то ни стало. Нельзя говорить: «Потеряешься, уйдёшь из дома — получишь!», или что-то в таком роде. Объясните ребёнку, что ему нужно домой, если задержался у друзей, заигрался, нужно обязательно позвонить маме или папе. А для этого у ребёнка всегда должен быть номер телефона близких. Напишите ему записочки, визитки, выучите телефон на память», — посоветовала Олеся Пышкина.