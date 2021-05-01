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Уфимский путешественник на пять месяцев ушел в одиночный пеший поход по Уралу

ОБЩЕСТВО

Уфимский путешественник, амбассадор Уральских гор Олег Чегодаев 1 мая отправился в одиночный пеший поход по Уралу.

«Такие походы психологически легче преодолевать одному. Планирую за четыре-пять месяцев пройти весь Урал, и стать первым человеком, кто сделает это не обходя отдельные его части по равнинам. Общая протяженность маршрута составит более трех тысяч километров», — сказал Олег Чегодаев.

Старт путешествия начнется у реки Урал, южной оконечности Урала, затем пройдет по Зилаирскому плато, через Мурадымовское ущелье, Шульган-таш, по Большой южно-уральской тропе, Иремелю, Таганаю, гору Ослянку, Мань-Пупу-Нер (столбы выветривания). Путешественник посетит и высшие точки Северного и Приполярного Урала. Завершится маршрут на горе Константинов Камень.

На техническую подготовку похода ушло полгода и около 500 тысяч рублей. Олег Чегодаев предполагает, что на маршруте будут траты и общая стоимость покорения Уральских гор достигнет 1 млн рублей.

Предполагается 18 точек заброски продуктов.

«Я не ставлю во главу угла спортивные цели, для меня это не гонка, для меня важно показать Урал во всем его многообразии и изменчивости. Поэтому будет много фотографий, видео и текстов. Уверен будет интересно и полезно. Планирую в городах, которые буду проходить, читать лекции», — сказал Олег Чегодаев.

Информацию о походе путешественник будет публиковать во всех социальных сетях по тэгу #уральская_экспедиция_чегодаева.

После прохождения маршрута планируется публикация многосерийного фильма.

Следить за передвижением Олега Чегодаева можно в реальном времени на странице проекта.

 

Розалия Валеева

Теги: путешествие
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