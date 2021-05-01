В Уфе для развоза жителей после праздника выделят дополнительный транспорт

Уфимцы после праздничных мероприятий 1, 8 и 9 мая 2021 года смогут уехать домой на общественном транспорте.

Как сообщает пресс-служба мэрии, жителей в районе площади имени В.И.Ленина будут ожидать дополнительные автобусы. Они отправятся в Дему, Инорс, Затон, Сипайлово, Зеленую рощу и Черниковку.

Кроме того, дополнительно будет увеличено количество частных автобусов.

В районе проспекта Октября уфимцев после праздника будут ждать троллейбусы.

Пять троллейбусов на остановке общественного транспорта «Башкирская Республиканская гимназия-интернат № 1 им. Рами Гарипова»: один до «ТК Центральный», два до «Мкрн.Белореченский» (по ул. Айская), два до ООТ «Ледовый дворец «Уфа-Арена» (по ул. Р. Зорге).

На перегоне «Железнодорожная больница — Госцирк» будут ждать пять троллейбусов: один до ООТ «Троллейбусное депо №2», два до ООТ «ДОК» (по ул. Первомайской), два до ООТ «ДОК» (по ул. Кольцевая).

На трамвайном кольце «Госцирк» подготовят четыре трамвая: два до ООТ «ул.Пушкина», один до остановки «Железнодорожный вокзал», один до остановки «Зеленая Роща».

В связи с проведением праздничного мероприятия 9 мая 2021 года на площади перед дворцом культуры «Моторостроитель» автобусы отвезут уфимцев в Шакшу, Инорс, Максимовку и Черниковку.