В деревне Ярмухаметово Баймакского района заработал новый ФАП

Фото: социальные сети











Фото: социальные сети

В Баймакском районе в деревне Ярмухаметово сегодня открыли новый ФАП. Его построили по просьбе местных жителей, с которой они обратились к Главе Башкортостана Радию Хабирову во время одной из его рабочих поездок в Баймакский район. Старый ФАП в деревне сгорел. До ближайшего ФАПА в селе Яратово, который был открыт 9 сентября 2020 года, надо было добираться 12 км. Работать в новом ФАПе будет фельдшер с 32-летним стажем, Гульниса Ишкуватова.

«Всего в 2020 году в Башкортостане мы ввели в строй 120 современных фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий. В этом году откроем ещё 65 модульных медицинских пунктов. В планах и капитальные ФАПы. Делаем всё, чтобы приблизить медицинскую помощь к людям. Из-за коронавирусного года нам пришлось строительство некоторых объектов сдвинуть на год. Но мы все обещания обязательно постараемся выполнить», — написал Глава республики на своей странице в социальных сетях.