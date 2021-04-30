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В Башкирии за сутки от коронавируса скончались еще 4 человека

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии за сутки от коронавируса скончались еще 4 человека Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии за сутки число умерших от COVID-19 увеличилось на четыре и составляет 448 человек, сообщает оперативный штаб.

По состоянию на 30 апреля в республике подтвердили 35 375 случаев коронавирусной инфекции (+97 за сутки).

Выздоровели 32 956 человек, 96 – за последние сутки.

Число больных на сегодняшний день в регионе — 1 971. В стационарах находятся 183 пациента, из них в тяжелом состоянии – 29, на ИВЛ – двое. Амбулаторно лечатся 1788 человек.

Внебольничная пневмония за сутки диагностирована у 126 жителей, 107 выздоровевших были вчера выписаны.

 

ИА «Башинформ»

Теги: коронавирус
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