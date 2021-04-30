Фото: соцсети | Видео: соцсети В Уфе девочка провалилась в колодец - видео Фото: соцсети | Видео: соцсети

В Уфе рядом с домом №9 по улице Просвещения, в микрорайоне Кузнецовский затон, 29 апреля девочка провалилась в колодец. Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения. На записи видно, как по новой асфальтированной пешеходной дорожке идут женщина с маленькой девочкой. Мама на мгновенье отвернулась, как в этот момент малышка, шедшая по бордюру, наступила на крышку колодца и провалилась в него. К счастью, колодец был не глубокий. На помощь ребенку подоспели очевидцы и мама – девочку сразу же вытащили «из западни».

Агентство «Башинформ» обратилось за комментарием случившегося в пресс-службу Управления гражданской защиты города.

«Информация о данном происшествии к нам не поступала. Видимо, мама девочки не сообщала об этом в службы и не обращалась за медицинской помощью», — проинформировали в Управлении.

Это не первый инцидент в Уфе, когда дети проваливаются в колодцы. Напомним, днем 2 марта рядом с домом №6 по улице Касимовской в 6-метровый колодец упал ребенок. На место прибыли экстренные службы. Ребенок не пострадал – девочку спасли. После этого происшествия Уфимские инженерные сети по поручению мэра Уфы провели внеочередную ревизию люков. Всего на балансе предприятия находится более 4 тысяч люков.