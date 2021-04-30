Фото: Олег Яровиков Росреестр по Башкирии и МФЦ сообщили график работы в майские каникулы Фото: Олег Яровиков

Управление Росреестра по Башкирии и МФЦ сообщили график работы в майские каникулы.

Так, Управление Росреестра по региону продолжит оказывать госуслуги в полном объеме с 4 по 7 мая, объявленные по указу президента России нерабочими днями. Офисы МФЦ будут принимать и выдавать документы с 3 по 8 мая включительно.

При этом офис МФЦ «ТЦ Башкортостан», находящийся в Уфе, на ул. Менделеева, 205а, будет работать с 2 по 10 мая, за исключением нерабочего праздничного дня 9 мая. Получить полную информацию о времени работы офисов МФЦ можно здесь.

«Все электронные сервисы Росреестра в Личном кабинете на официальном сайте ведомства с 1 по 10 мая будут работать в обычном режиме. В электронном виде можно направить документы на кадастровый учет и регистрацию прав, заказать выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), а также подать заявление об исправлении технической или реестровой ошибки в ЕГРН», — добавили в пресс-службе Управления Росреестра по Башкирии.