Фото: Олег Яровиков Стало известно о самочувствии искалеченного медведем жителя Башкирии Фото: Олег Яровиков

Стало известно о самочувствии работника транспортной компании, на которого 22 апреля у дороги напал медведь. Пострадавшего доставили в одну из больниц Уфы. Он находился в реанимации, в сознании. Его состояние оценивалось как стабильно тяжелое. Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе Минздрава Башкирии, на сегодняшний день пациент находится в палате хирургического отделения,ему была сделана операция.

«Состояние здоровья оценивается как средней степени тяжести с положительной динамикой. Медики следят за его самочувствием. Диагностическая и медицинская помощь оказывается в полном объеме», — прокомментировала «Башинформу» руководитель пресс-службы министерства Софья Алешина.

Напомним, инцидент произошел в Караидельском районе. По предварительным данным, двое сотрудников ехали на базу в деревню Нагретдиново, когда заметили косолапого. Они вышли из машины, чтобы разглядеть медведя. В какой-то момент дикое животное приблизилось к одному из мужчин и напало на него. Его коллеге удалось отогнать медведя криками и монтировкой.

Как сообщало агентство «Башинформ», в преддверии майских каникул жителей республики предупредили об активности диких животных. По словам замначальника отдела охраны и надзора за использованием объектов животного мира Минэкологии РБ Глеба Егорова, животные в конце апреля-начале мая представляют угрозу как отдыхающим жителям на природе в лесных массивах, так и водителям на автодорогах. Он отметил, что для водителей сейчас большую опасность на дороге представляют лоси и проснувшиеся медведи. У животных в лесах большая активность, у лосей, к примеру, начинается миграция, они могут выйти на дорогу. Водителям следует быть внимательнее и аккуратнее вблизи лесных массивов. В период длинных майских выходных во время пребывания в лесу или поездки на шашлыки контактировать с дикими животными не стоит, потому что они представляют большую опасность. Глеб Егоров отметил, что не нужно гладить их или кормить.