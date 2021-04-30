Фото: Валерий Шахов В Минэкологии Башкирии предупредили об активности диких животных Фото: Валерий Шахов

﻿Жителей Башкирии предупредили об активности диких животных на дорогах и лесных массивах. Об этом ﻿сегодня в ходе брифинга по паводковой ситуации на телеканале БСТ рассказал замначальника отдела охраны и надзора за использованием объектов животного мира Минэкологии РБ Глеб Егоров. Также он рассказал, как дикие животные пережили половодье.

По словам Глеба Егорова, животные в конце апреля-начале мая представляют угрозу как отдыхающим жителям на природе в лесных массивах, так и водителям на автодорогах. Он отметил, что для водителей сейчас большую опасность на дороге представляют лоси и проснувшиеся медведи. У животных в лесах большая активность, у лосей, к примеру, начинается миграция, они могут выйти на дорогу. Водителям следует быть внимательнее и аккуратнее вблизи лесных массивов.

В период длинных майских выходных во время пребывания в лесу или поездки на шашлыки контактировать с дикими животными не стоит, потому что они представляют большую опасность. Глеб Егоров отметил, что не нужно гладить их или кормить.

«Обращение к жителям, чтобы не кормили диких животных ни в лесу, ни когда они появляются в населенном пункте. Это медвежья услуга», — сказал Глеб Егоров, отметив, что в этом случае животные придут снова.

Комментируя выживание животных в половодье, замначальника отдела охраны и надзора за использованием объектов животного мира Минэкологии РБ сообщил, что, несмотря на резкий подъем уровня воды и разлив, животные смогли найти места для укрытия в природе.