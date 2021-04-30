Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 74.38 ↓

EUR 90.15 ↑

30 апреля Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Минэкологии Башкирии предупредили об активности диких животных

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

В Минэкологии Башкирии предупредили об активности диких животных Фото: Валерий Шахов

﻿Жителей Башкирии предупредили об активности диких животных на дорогах и лесных массивах. Об этом ﻿сегодня в ходе брифинга по паводковой ситуации на телеканале БСТ рассказал замначальника отдела охраны и надзора за использованием объектов животного мира Минэкологии РБ Глеб Егоров. Также он рассказал, как дикие животные пережили половодье.

По словам Глеба Егорова, животные в конце апреля-начале мая представляют угрозу как отдыхающим жителям на природе в лесных массивах, так и водителям на автодорогах. Он отметил, что для водителей сейчас большую опасность на дороге представляют лоси и проснувшиеся медведи. У животных в лесах большая активность, у лосей, к примеру, начинается миграция, они могут выйти на дорогу. Водителям следует быть внимательнее и аккуратнее вблизи лесных массивов.

В период длинных майских выходных во время пребывания в лесу или поездки на шашлыки контактировать с дикими животными не стоит, потому что они представляют большую опасность. Глеб Егоров отметил, что не нужно гладить их или кормить.

«Обращение к жителям, чтобы не кормили диких животных ни в лесу, ни когда они появляются в населенном пункте. Это медвежья услуга», — сказал Глеб Егоров, отметив, что в этом случае животные придут снова.

Комментируя выживание животных в половодье, замначальника отдела охраны и надзора за использованием объектов животного мира Минэкологии РБ сообщил, что, несмотря на резкий подъем уровня воды и разлив, животные смогли найти места для укрытия в природе.

 

ИА «Башинформ»

Теги: животные, паводок
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии прогнозируются дожди со снегом
Синоптики Башкирии спрогнозировали погоду в республике на ближайшие дни. В четверг, 29 апреля, местами ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный, з
В Башкирии пропала 12-летняя Лидия Новикова, поисковики объявили мобилизацию
12-летняя Лидия Новикова из башкирского Белебея объявлена в розыск. Поисковики отряда «Лиза Алерт Башкортостан» объявили сбор на поиск. Девочка ушла
Ограбила сверстницу, бродяжничает, выпивает: девочку поместят в спецучреждение Уфы
В Башкирии начальник Отдела МВД России по Благовещенскому району обратился в суд с заявлением по поводу девочки-подростка. Он потребовал поместить 14-лет
Вузам в регионах РФ разрешили перейти на дистанционное обучение с 4 по 7 мая
Вузам России разрешено с 4 по 7 мая перейти на дистанционное обучение. Соответствующий приказ был выпущен Минобрнауки РФ. «Руководители организаций впра
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть