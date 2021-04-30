Фото: ИА «Башинформ», Медиалогия «Башинформ» стал лидером цитируемости за I квартал 2021 года Фото: ИА «Башинформ», Медиалогия

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг медиаресурсов Башкортостана за первый квартал 2021 года. Лидерами исследования стали информагентство «Башинформ» с индексом цитируемости 135,93, а также интернет-ресурсы Gorobzor.ru (119,48) и Mkset.ru (52,47).

В десятку самых цитируемых СМИ республики также вошли газета «Коммерсантъ-Башкортостан» (52,38), интернет-ресурсы Prufy.ru (51,53), Ufa.rbc.ru (50,80), телеканал «Башкирское спутниковое телевидение» (37,54), радио «Эхо Москвы в Уфе» (37,32), газета «Комсомольская правда – Уфа» (36,96) и интернет-ресурс Tdnu.ru (29,06).

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 63 тысяч наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. При подсчете рейтингов не учитывались новостные агрегаторы и взаимная перекрестная цитируемость, поясняется в исследовании.

«Башинформ» — бессменный лидер цитируемости среди республиканских СМИ. Агентство возглавляло рейтинг медиаресурсов Башкирии также в 2020, 2019, в 2018, в 2017 годах.