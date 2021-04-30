Из-за пожара на трассе Уфа - Инзер - Белорецк ограничили движение
Из-за пожара на трассе Уфа - Инзер - Белорецк ограничили движение Фото: скрин видео очевидцев
Из-за пожара в Белорецком районе на 205 километре автодороги Уфа — Инзер — Белорецк перекрыли движение. Сейчас на месте работают экипажи дорожно-патрульной службы. Объезд данного участка организован через деревню Серменево, сообщили в Госавтоинспекции.
Напомним, 30 апреля в МЧС по Башкирии поступило сообщение о возгорании газового трубопровода в посёлке Серменево в Белорецком районе. Газовый трубопровод в семь утра разгерметизировался, а затем начал гореть. По прибытии сил и средств МЧС России зону горения тушили. На место прибыли 38 сотрудников службы и 15 единиц техники.