Из-за пожара на трассе Уфа - Инзер - Белорецк ограничили движение

Напомним , 30 апреля в МЧС по Башкирии поступило сообщение о возгорании газового трубопровода в посёлке Серменево в Белорецком районе. Газовый трубопровод в семь утра разгерметизировался, а затем начал гореть. По прибытии сил и средств МЧС России зону горения тушили. На место прибыли 38 сотрудников службы и 15 единиц техники.

﻿Из-за пожара в Белорецком районе на 205 километре автодороги Уфа — Инзер — Белорецк перекрыли движение. ﻿Сейчас на месте работают экипажи дорожно-патрульной службы. Объезд данного участка организован через деревню Серменево, сообщили в Госавтоинспекции.

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