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В Башкирии изменили дату проведения итогового сочинения

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии изменили дату проведения итогового сочинения Фото: ИА «Башинформ»

В республике изменили дату проведения итогового сочинения (изложения). Этап является допуском к государственной итоговой аттестации в школах, а также используется при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитетов в вузах.

Как сообщили в министерстве образования и науки Башкирии, планируемую дату написания итогового сочинения (5 мая 2021 года) изменили на 12 мая 2021 года.

Таким образом, ребята, не явившиеся на итоговое сочинение или получившие «незачет» по итоговому сочинению, написанному 15 апреля 2021 года, смогут улучшить свой результат – 12 мая.

 

ИА «Башинформ»

Теги: образование
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